Даже не знал имени своей жены: пограничники разоблачили три фиктивные псевдосупружеские пары

Мотивы этих браков будут теперь исследовать правоохранители.
Пограничники на пунктах пропуска "Грушев" и "Краковец" недавно обнаружили три фальшивые "семейные пары".
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
В "Грушеве" задержали две пары. Первая состояла из 43-летнего мужчины и 53-летней женщины, утверждавших, что едут к другу в Варшаву. Вторые "молодожёны" из Черкасс, направлявшиеся в Польшу, но мужчина не знал даже имени своей "жены".
В "Краковке" нашли еще одну фиктивную пару — 47-летнего мужчину и 63-летнюю женщину, которые заявили, что едут в Великобританию.
"Настоящие мотивы бракосочетания "пар" будут выяснять правоохранительные органы", — говорится в сообщении.
Напомним, уклонисты пошли на новую хитрость из-за мобилизации.
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