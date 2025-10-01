- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 632
- Время на прочтение
- 1 мин
Даже паспорт РФ не спас: на Белгородщине задержали ветерана АТО, ставшего "лояльным" россиянином
Российское гражданство не защитило перебравшегося в Россию экс-бойца АТО от ареста ФСБ.
Путинский режим не верит ни одному украинцу — даже тем, кто хочет казаться абсолютно лояльным к РФ. Так, в Белгородской области задержан украинец, уже получивший российский паспорт и некоторое время проживавший в РФ. Как оказалось, мужчина воевал во время АТО на стороне ВСУ.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
Оккупанты «разнюхали», что в феврале 2019 года мужчина подписал контракт о прохождении службы в 46-м отдельном штурмовом батальоне «Донбасс», основанном добровольцами из Донецкой области еще в 2014 году, в должности стрелка-помощника гранатометчика 3-й штурмовой роты.
С тех пор и до ноября того же года он участвовал в Операции объединенных сил (ООС) в районе города Попасная Луганской области.
Впоследствии по неизвестной причине мужчина переехал в РФ и получил российское гражданство. Теперь россияне обвинят украинца в участии «в террористическом сообществе».
Украинская сторона эту информацию пока не комментирует.
Ранее сообщалось, что пленник Кремля Андрей Коломиец освободился из плена и сразу попал в ТЦК.