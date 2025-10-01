Даже паспорт РФ не спас: на Белгородщине задержали ветерана АТО, ставшего "лояльным" россиянином

В РФ задержан украинец, который воевать в составе ВСУ шесть лет назад. / © ТСН.ua

Реклама

Путинский режим не верит ни одному украинцу — даже тем, кто хочет казаться абсолютно лояльным к РФ. Так, в Белгородской области задержан украинец, уже получивший российский паспорт и некоторое время проживавший в РФ. Как оказалось, мужчина воевал во время АТО на стороне ВСУ.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Оккупанты «разнюхали», что в феврале 2019 года мужчина подписал контракт о прохождении службы в 46-м отдельном штурмовом батальоне «Донбасс», основанном добровольцами из Донецкой области еще в 2014 году, в должности стрелка-помощника гранатометчика 3-й штурмовой роты.

Реклама

С тех пор и до ноября того же года он участвовал в Операции объединенных сил (ООС) в районе города Попасная Луганской области.

Впоследствии по неизвестной причине мужчина переехал в РФ и получил российское гражданство. Теперь россияне обвинят украинца в участии «в террористическом сообществе».

Украинская сторона эту информацию пока не комментирует.

Ранее сообщалось, что пленник Кремля Андрей Коломиец освободился из плена и сразу попал в ТЦК.