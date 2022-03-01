Даже природа за нас: для высадки российского десанта на берегу Черного моря появилось препятствие

Даже природа за нас: для высадки российского десанта на берегу Черного моря появилось препятствие

В ближайшие сутки российским оккупантам будет мешать шторм.

В Генеральном штабе ВСУ считают маловероятным десантирование российских захватчиков на черноморском побережье Украины в течение вторника, 1 марта.

Как сообщили на Facebook-странице Генштаба ВСУ, препятствием для этого станет шторм.

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"В акватории Черного моря, в связи с неблагоприятными погодными условиями, проведение морской десантной операции в ближайшие сутки маловероятно", — говорится в сообщении.

По данным украинских военных, большая часть корабельной группировки Черноморского флота РФ из-за штормовой погоды находится в пунктах базирования.

Напомним, российские оккупанты не оставляют попыток взорвать морской десант в районе Мариуполя, который уже несколько дней является одной из самых горячих точек в Донецкой области.

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