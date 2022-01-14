Даже староста на заработках: в Тернопольской области половина села уехала за границу (фото)

Даже староста на заработках: в Тернопольской области половина села уехала за границу (фото)

В селе нет газа и автобус туда тоже не ездит.

В селе Яргоров Монастыриской громады Тернопольской области половина жителей уехала на заработки.

Об этом в комментарии "Суспильному" рассказала староста села Оксана Насада.

На заработки уехала даже староста села

Староста села в телефонном разговоре говорит, что в ее селе проживает 400 человек, почти 200 из них уже уехали за границу. Оксана Насада добавляет, что она находится в Италии на заработках. Для этого она взяла отпуск, а за ее 3-летним сыном ухаживает за мать.

Женщина говорит, что люди едут на заработки, поскольку в селе нет работы.

"Они не могут прокормить свою семью и дать своей семье надлежащие условия для жизни в Украине. Ну вот дайте ребенку образование в Украине. Да, ребенок поступит, но некоторое обучение платное. Дайте сегодня ребенку лечение. У меня буквально несколько дней назад ребенок пошел лечится – половину месячной зарплаты за три дня нужно потратить", — говорит Оксана Насада.

Староста села добавляет, что жители села едут на работу в Великобританию, Польшу, Италию, Испанию, Францию.

В село не ездит автобус, там нет газа

Местный житель Василий Подлецкий говорит, что его жена уже 20 лет на работе в Италии. Он живет только с двумя котами. На ее средства при въезде в село местные построили часовню. Среди причин того, что женщина уехала за границу – это нехватка денег.

Суспільне

Еще одну часовню в селе построила бывшая заробитчанка Анна Штангрет. Женщина говорит, что из-за проблем со здоровьем больше не может работать. Она добавляет, что в селе нет своего священника, газа и автобус сюда не ездит.

"Село не живет, а выживает. Потому что чтобы жить, то нужно иметь средства. Есть очень мало перспективы в селе. Есть только два магазина. Конечно, существует еще школа, в которой насчитывается примерно 40 детей. Многие молодые люди выехали за границу. Старшие уже не способны вести сельское хозяйство", — говорит Анна Штангрет.

Люди в свое родное село возвращаются только на праздники.

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