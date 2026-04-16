"Даже тревогу не услышали": отец 11-летнего Максима показал комнату, где погиб его сын

Атака РФ на Киев 16 апреля / © Киевская городская прокуратура

Число погибших в столице в результате очередной массированной ракетной атаки РФ возросло до четырех человек, среди них — 11-летний Максим. Всего в городе зафиксировано 62 пострадавших.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Трагедия произошла в одной из комнат жилого дома. По словам отца погибшего, семья не успела среагировать на опасность из-за скорости удара.

«Мы даже тревогу не услышали, когда все это произошло, не успели среагировать и выбежать. Ракета прилетела, убила сына в той комнате. Он был немного дальше от окна. Тот, кто был прямо у окна, остался жив», — рассказал мужчина.

Отец также поделился, что минувшие выходные семья провела вместе, празднуя Пасху в полном составе.

Атака РФ по Киеву 16 апреля — что известно

Напомним, ночная атака России на Киев привела к многочисленным жертвам и разрушениям. По состоянию на утро подтверждена гибель четырех человек: двоих мужчин, женщины и 12-летнего ребенка. Спасательные службы работали в усиленном режиме, доставая людей из изуродованных зданий.

Кроме этого, в результате ночной атаки РФ в Киеве подвергся разрушениям автоцентр, где были представлены автомобили и мототехника известных брендов. Известно о погибших.

Ранее мы писали, что 16 апреля жительница Киева Елена Гельвих отмечает свое 34-летие, однако этот день начался для нее не с цветов, а со взрывов и разбитого стекла. Ее сообщение в сети Threads о том, что она не так хотела встретить свой праздник, мгновенно разлетелась по Сети.