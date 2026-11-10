Владимир Зеленский и Путин / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский открыт к проведению встречи с главой Кремля Владимиром Путиным в любом уголке планеты, однако визит в Москву полностью исключен.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, передают Новости.LIVE.

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По словам дипломата, переговорам можно предоставить любую географическую площадку — в частности, это может произойти во Флориде во время декабрьского саммита G20 или даже в Антарктиде, но не на территории страны-агрессорки.

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Мельник подчеркнул, что российский диктатор по-прежнему питает иллюзии сломить сопротивление украинского народа и добиться полной капитуляции Украины. Однако постпред подчеркнул, что никаким чрезмерным давлением или шантажом Кремля не удастся достичь этой цели.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов ко встрече с Путиным «в любой стране». В то же время Зеленский подчеркнул, что ждет шагов президента США Дональда Трампа, который может подтолкнуть хозяина Кремля к диалогу. По словам украинского президента, глава Белого дома оказывает достаточное влияние на «фюрера».

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