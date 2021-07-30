Даже во время сильной грозы люди не разошлись: в Харьковской области прощаются с убитой 6-летней Мирославой

Даже во время сильной грозы люди не разошлись: в Харьковской области прощаются с убитой 6-летней Мирославой

Перед прощанием с 6-летней девочкой стало плохо ее дедушка, ему медики оказали помощь.

В с. Старый Салтов Харьковской области 30 июля прощаются с 6-летней Мирославой Третьяк, в убийстве которой подозревают 13-летнего парня. На похороны девочки пришло много местных жителей, не разошлись даже во время сильной грозы, которая произошла перед похоронами ребенка.

Об этом сообщает newsroom.kh.ua.

На улицу Некрасова, где живет семья убитого ребенка, пришло ориентировочно 50 местных жителей. Тело ребенка привезли около полудня. Сегодня Мирославу похоронят. Для этого уже прибыли священники.

NewsRoom

Также на похоронах присутствуют правоохранители и карета скорой медицинской помощи. Перед прощанием с 6-летней девочкой стало плохо ее дедушке, ему медики оказали помощь.

Перед похоронами в Старом Салтове началась сильная гроза, однако люди не разошлись.

Напомним, в поселке Старый Салтов Харьковской области в заброшенном доме нашли тело 6-летней девочки с признаками насильственной смерти. В убийстве ребенка подозревают 13-летнего парня. Его уже задержали и избрали меру пресечения. При этом подозреваемый может избежать реального тюремного срока.

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