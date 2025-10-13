Желтоголовый королек

Реклама

Крылатая фауна поражает людей своей красотой и разнообразием. В мире обитает более 10 тысяч видов птиц, среди которых есть как огромные страусы, так и крохотные колибри. В нашей стране тоже есть миниатюрные пернатые, по сравнению с которыми даже воробьи кажутся гигантами.

Кто же самая маленькая птица в Украине, пишет УНИАН.

Самая маленькая птица в Украине

Желтоголовый королек обитает в украинских хвойных лесах и считается самым маленьким по размеру видом во всей Евразии, а также одним из самых маленьких в мире. Птичка весит всего 5-7 граммов, как лист бумаги или монета, а длина тела достигает 8 сантиметров. Миниатюрность этого вида особенно заметна по сравнению с полевым воробьем, чей вес и рост составляют 20 граммов и 13 сантиметров.

Реклама

Королек — это зеленоватая округлая птица с тонким черным клювом и желтой полосой на макушке. У желтоголовой птицы есть родственный вид, красноголовая золотомушка, которая близка по размеру и находится в Красной книге Украины.

Питаются корольки в основном животной пищей, которую могут поймать. Это мелкие насекомые, тля, пауки, комары, личинки. В голодные времена могут перейти на зерно. Из-за микроскопического размера у этих птиц ускоренный метаболизм, поэтому им нужно есть каждые 10-15 минут. Всего за час без еды животное погибнет от голода.

Желтоголовый королек / Фото: pernatidruzi.org.ua

Желтоголовые корольки отличаются настолько тихим голосом, что большинство людей даже не воспринимает этот звук как птичье пение. Также самая маленькая птица Европы интересна стилем полета, как у бабочки.

Близки по миниатюрности к королькам такие украинские виды, как крапивники, пеночки и гаички.

Реклама

Какая самая маленькая птица в мире

В поиске крылатых крох нужно лететь в Америку. Пожалуй, всем известно, что самые маленькие птицы в мире это колибри — тропическое семейство пернатых, которое питается цветочным нектаром и очень быстро летают.

Рекорд по миниатюрности на планете установила колибри-пчелка. Этот вид обитает только на Кубе и мало изучен учеными, но, вероятно, мало чем отличается собратьев.

Чтобы понять, насколько крошечная самая маленькая птица в мире, размер ее тела можно сравнить с пчелой или жуком-оленем. Весит она всего 2 грамма, как канцелярская скрепка, а также имеет длину тела 6 сантиметров. Яйца этого вида напоминает драже Tic Tac, а гнездо по величине как половина грецкого ореха. Зато язык колибри-пчелки почти такой же по длине, как она сама.

Напомним, ранее орнитологи рассказали, почему гуси летят вверх ногами.