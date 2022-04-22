ДБР арестовало более 200 миллионов экснардепа, приближенного к Януковичу

ДБР арестовало более 200 миллионов экснардепа, приближенного к Януковичу

Государственное бюро расследований арестовало более 200 миллионов гривен сомнительных активов бывшего народного депутата Украины от Партии регионов.

Бывший нарден приближен к семье беглого экспрезидента Виктора Януковича. В то же время, в ДБР не сообщают фамилии экснардепа.

"По данным следствия, экс-регионал, приближенный к президенту-беглецу, легализовывал за границей доходы, полученные от сделок на одном из концернов Донбасса. Он зарегистрировал компанию во временно оккупированной Горловке и сохранил контроль над фармацевтическим производством. Осуществляя хозяйственную деятельность, он сотрудничал с оккупантами государства-агрессора в ущерб национальной безопасности Украины. Уплачивая налоги и наполняя бюджет псевдореспублики, экс-нардеп фактически оказывал финансовую помощь незаконным вооруженным формированиям, контролируемым РФ, в условиях ведения боевых действий против Украины", — сообщили в ведомстве.

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Продолжается досудебное следствие по ч. 4 ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УК Украины и ч. 3 ст. 436-2 (оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины) УК Украины.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Ранее стало известно, что сбежавший из Украины бывший народный депутат и пророссийский политик Илья Кива привлек внимание военной разведки из-за своих призывов к президенту РФ Владимиру Путину применить против Украины ядерное оружие.

Накануне ДБР сообщило еще одно подозрение бывшему народному депутату Илье Киви за пропаганду войны и призывы к насильственной смене власти.

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