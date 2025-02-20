ГБР готовит иск о национализации активов "Полтавского ГОК" Жеваго

Государственное бюро расследований готовится подать иск в Высший антикоррупционный суд о национализации активов "Полтавского горно-обогатительного комбината" (Полтавский ГОК).

Об этом сообщило ГБР.

В частности, речь идет о 541 объекте недвижимости и 172 земельных участках, которые находятся в аренде комбината на 49 лет. В список национализации также входят 2382 железнодорожных вагона и 53,3 тысяч погонных метров подъездных путей.

"Также предлагается суду рассмотреть передачу государству корпоративных прав в размере 49,5% уставного капитала ЧАО "Полтавский ГОК", — говорится в сообщении.

ГБР напомнило, что в сентябре 2024 года был направлен обвинительный акт в Киевский районный суд Харькова в отношении семерых должностных лиц комбината, в том числе и должностных лиц предприятия, присвоивших 370 млн грн. Комбинат принадлежит олигарху Константину Жеваго.

Напомним, что недавно Константин Жеваго попал под санкции СНБО.

Читайте также: