ДБР на таможне разоблачили грузовик, который вез российские запчасти в Украину на продажу

На Черниговской таможне задержан грузовик с российскими автозапчастями, которые собирались продавать в Украине.
Сотрудники ДБР при содействии сотрудников Черновицкой таможни обнаружили грузовик с российскими автозапчастями, которые пытались завезти в Украину для продажи.
Об этом сообщает прессслужба ДБР.
Отмечается, что запчасти для автомобилей ВАЗ российского производства пытались провезти под видом товаров из Китая. В частности, правоохранители обнаружили 800 коробок с радиаторами, карбюраторами, бензонасосами, патрубками, колпачками, гайками, ручками к двери.
Согласно документации, стоимость указанного товара составляет почти 2,5 млн грн.
В ГБР говорят, что работниками таможни будет составлен административный протокол за нарушение таможенных правил согласно ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Виновникам грозит штраф в размере 100% стоимости товаров.
Весь товар изъят. Он будет передан Черновицкой областной военной администрации, которая в дальнейшем должна передать автозапчасти на нужды Вооруженных сил Украины.
Отметим, СБУ и ДБР совместно проводят масштабную спецоперацию на таможне. В настоящее время проводятся обыски в центральном аппарате и на восьми региональных таможнях. Правоохранители заявили, что разоблачили теневые схемы, повлекшие государство до 10 миллиардов убытков в месяц.
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