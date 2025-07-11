ДБР начало расследование аварии с участием волынского таможенника после сюжета проекта «Хапуга.UA»

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Утром 24 июня, накануне Дня таможенника, тогда еще действующий Волынской таможни Владимир Багрий попал в ДТП – он въехал в отбойник . Это произошло на территории Львовской области на пути на работу.

Судя по появившемуся в сети видео, на момент ДТП таможенник был за рулем автомобиля «Citroen», не мог говорить, а в его автомобиле была пустая бутылка виски.

В рамках журналистского расследования проекта «Хапуга.UA» корреспонденты установили, что эта ситуация соответствует действительности. Но прибывшие на место аварии сотрудники полиции обставили все таким образом, что за рулем был не таможенник Владимир Багрий, а другой человек — Игорь Процик, который в свое время работал на жену таможенника.

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Также журналисты проекта «Хапуга.UA» исследовали имущественное положение таможенника Владимира Багрия и обнаружили множество неточностей. Например, автомобиль, на котором таможенник попал в ДТП, оформлен на сына таможенника, но его, как и никакого другого автомобиля, нет в декларации таможенника.

Журналистское расследование, где рассказали все эти и другие факты, вышло в эфир 5 июля.

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После этого Волынская таможня официально заявила, что таможенник Владимир Багрий уволился по собственному желанию.

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Вместе с тем офис Генерального Прокурора сообщил, что после выхода сюжета, а именно — 7 июля Львовское управление департамента внутренней безопасности Национальной полиции отправило во Львовскую областную прокуратуру данные о возможных неправомерных действиях полицейских ОПН №2 Шептицкого РАП ГУ НП во Львовской области, которые могли внести заведомо неправдивые данные.