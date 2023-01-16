Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ДБР обнаружило предпринимателей-"крыс": воровали продукты у украинских военных (фото, видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1014
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
© Государственное бюро расследований
© Государственное бюро расследований
© Государственное бюро расследований
© Государственное бюро расследований
© Государственное бюро расследований
© Государственное бюро расследований
© Государственное бюро расследований

Во время обысков изъято более 30 000 банок "тушенок" весом более 7 тонн, готовых к перепродаже.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР), Нацполиции Днепропетровской области и департамента военной контрразведки СБУ разоблачили предпринимателей, которые были подрядчиками Вооруженных Сил Украины, в присвоении и перепродаже пищевых продуктов, предназначенных для армии.

Об этом в понедельник, 16 января, сообщили в пресс-службе ДБР.

В 2022 году частное предприятие получило военные подряды на сумму 2 млрд гривен для поставки продуктов в более чем 45 воинских частей.

Однако, как оказалось, в документах предприниматели указывали одно количество продуктов, а в воинские части присылали совсем другие объемы. Остаток продукции они перепродавали через сеть посредников.

В ходе масштабной спецоперации сотрудники ДБР провели десятки обысков, изъяв, в частности, более 30 000 банок тушеной продукции весом более 7 тонн, которая уже была готова к перепродаже.

Кроме того, у предпринимателей-”крыс”, воровавших продукты у украинских военных, изъяты средства в разной валюте почти на 4 млн грн. Вероятно, это заработок, полученный преступным путём. Правоохранители исследуют "черную бухгалтерию", которую вели на предприятии, где занимались противоправной деятельностью.

Изъятые продукты будут переданы военным. С целью возмещения ущерба у предпринимателей изъяты десятки автомобилей, на которых перевозили ворованные продукты.

Участникам преступной схемы грозит до восьми лет заключения.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по выезду во время военного положения в Монако военнообязанных граждан Украины. Среди них – известные украинские бизнесмены и политики.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1014
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация