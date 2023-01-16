ДБР обнаружило предпринимателей-"крыс": воровали продукты у украинских военных (фото, видео)

Во время обысков изъято более 30 000 банок "тушенок" весом более 7 тонн, готовых к перепродаже.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР), Нацполиции Днепропетровской области и департамента военной контрразведки СБУ разоблачили предпринимателей, которые были подрядчиками Вооруженных Сил Украины, в присвоении и перепродаже пищевых продуктов, предназначенных для армии.

Об этом в понедельник, 16 января, сообщили в пресс-службе ДБР.

В 2022 году частное предприятие получило военные подряды на сумму 2 млрд гривен для поставки продуктов в более чем 45 воинских частей.

Однако, как оказалось, в документах предприниматели указывали одно количество продуктов, а в воинские части присылали совсем другие объемы. Остаток продукции они перепродавали через сеть посредников.

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В ходе масштабной спецоперации сотрудники ДБР провели десятки обысков, изъяв, в частности, более 30 000 банок тушеной продукции весом более 7 тонн, которая уже была готова к перепродаже.

Кроме того, у предпринимателей-”крыс”, воровавших продукты у украинских военных, изъяты средства в разной валюте почти на 4 млн грн. Вероятно, это заработок, полученный преступным путём. Правоохранители исследуют "черную бухгалтерию", которую вели на предприятии, где занимались противоправной деятельностью.

Изъятые продукты будут переданы военным. С целью возмещения ущерба у предпринимателей изъяты десятки автомобилей, на которых перевозили ворованные продукты.

Участникам преступной схемы грозит до восьми лет заключения.

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