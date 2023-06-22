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ДБР подозревает экс-полицейского в хищении огромной суммы денег: не вписал их в декларацию

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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ДБР подозревает экс-полицейского в хищении огромной суммы денег: не вписал их в декларацию

ДБР подозревает высокопоставленного чиновника из правоохранительных органов в присвоении миллионов

Сейчас в отношении экс-чиновника проводиться расследование.

ДБР подозревает экс-чиновника должностного лица из правоохранительных органов в сокрытии миллионного состояния. После увольнения на его банковских счетах было более 12 млн гривен в разных валютах.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Как отмечается, после освобождения от должности у эксправохранителя было на банковских счетах более 12 млн гривен в разной валюте.

“Он, вероятно, решил, что “никто не заметит” и умышленно не отразил это состояние в декларации. Однако благодаря кропотливой работе работников ДБР его 12-миллионный секрет был обнаружен. Пока бывшему первому заместителю Департамента одного из центральных правоохранительных органов сообщено о подозрении. Расследование продолжается”, – рассказали в ДБР.

Напомним, что возле блокпоста на выезде из Киева работница правоохранительного органа сбила военного.

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Дата публикации
Просмотры
241
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