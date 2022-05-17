ДБР пришло с обысками на предприятие российского олигарха, приближенного к Путину: фото

ДБР пришло с обысками на предприятие российского олигарха, приближенного к Путину: фото

В Украине было обнаружено предприятие по изготовлению строительных материалов, подконтрольное российскому олигарху Андрею Молчанову.

Сотрудники ДБР установили, что производство в Киевской области входит в холдинг российского олигарха. Он является бывшим членом "совета федерации федерального собрания РФ" и близок к Кремлю. Бизнесмен платит большие налоги в бюджет России.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, российская коммерческая структура является крупным налогоплательщиком на территории страны-агрессора. Поэтому за счет полученных средств от украинского производства уплачивались налоги и сборы в бюджет России, из которого финансировался ее силовой блок и оборонно-промышленный комплекс во время агрессии против Украины.

Работники ДБР провели обыски по местам жительства директора и бухгалтеров, офисных помещений и промышленных объектов предприятия, связанного с российским капиталом.

К слову, в 2018 году Министерство финансов США внесли российскую компанию и ее генерального директора в так называемый кремлевский список – перечень субъектов (физических и юридических лиц), непосредственно приближенных к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

По этому делу продолжается досудебное следствие по ч. 4 ст. 110-2 ("Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины") и ч. 3 ст. 436-2 ("Оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, предприятие российского олигарха Дерипаски поставляло из Украины в РФ компоненты для изготовления ракет.

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