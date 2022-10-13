ДБР расследует падение самолета в Винницкой области, который перед аварией сбил 5 вражеских дронов-камикадзе

Пилоту упавшего на Винничине самолета удалось сбить 5 вражеских дронов-камикадзе. К счастью, летчику удалось катапультироваться.

Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства падения военного самолета в Винницкой области, которое произошло 12 октября около 21:00 во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает прессслужба ДБР.

По предварительной информации, военный летчик выполнял боевое задание по уничтожению вражеских БПЛА. Ему удалось сбить 5 дронов-камикадзе "Shahed-136". По одной из версий следствия, вблизи пгт Турбов, во время уничтожения очередного объекта обломки сбитого вражеского беспилотника зацепили кабину украинского самолета.

Пилот направил истребитель МиГ-29 в поле во избежание масштабных разрушений и жертв среди гражданского населения. К счастью, он успел катапультироваться. В настоящее время военный госпитализирован.

"Идут следственные действия, назначены соответствующие экспертизы. Указанное производство станет еще одним фактом документирования преступлений агрессора против Украины", — говорится в сообщении.

Фото: Государственное бюро расследований

Напомним, ранее глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин сообщал о падении двух украинских самолетов в Полтавской области. По его словам, потерпевших среди гражданских нет.

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