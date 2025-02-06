ДБР разоблачило схему хищения 101 млн грн во время закупок для ВСУ: подробности

Злоумышленникам грозит наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили организованную группу, которая завладела более 101 миллионом гривен при закупках топливной древесины для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Схему организовал бывший глава Квартирно-эксплуатационного отдела (КЭО) Луганска, который привлек к ней нескольких соучастников, в частности должностных лиц ВСУ, бывшего работника КЭО и частного предпринимателя.

"Участники сделки организовали приобретение топливной древесины для ВСУ по завышенной стоимости, без процедуры открытых торгов и по договорам с косвенными поставщиками. Закупки осуществлялись через физических лиц-предпринимателей, счета которых были под полным контролем участников схемы. В общем работники ГБР установили 35 физических лиц-предпринимателей, счета которых были задействованы в сделке", - говорится в сообщении.

Установлено 47 фактов завышенных закупок. Было проведено 28 обысков, во время которых изъяты документы, техника и мобильные телефоны. Сумма нанесенного ущерба государству составляет более 101 млн грн.

Пяти участникам схемы сообщено о подозрении. Злоумышленникам грозит наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в 110-й бригаде за поборы с солдат командир накупил элитного жилья, участков в Буковеле и Мерседес.

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