ДБР разоблачило схему с квартирами умерших: среди подозреваемых судья Тандыр

Судья Тандыр участвовал в схеме захвата квартир умерших / © Государственное бюро расследований

В конце прошлой недели Государственное бюро расследований сообщило новые подробности, вероятно, относительно судьи Алексея Тандыра. Оказалось, что экс-судья из Макарова участвовал в схеме захвата квартир умерших.

ДБР не называет имя и фамилию подозреваемого в схеме завладения квартирами, однако отмечает, что это экс-судья из Макарова, попавший в ДТП в 2023 году, которое завершилось смертью нацгвардейца. Это совпадает с фактами об Алексее Тандыре.

Как установили следователи, в течение 2021-2023 годов действовала мошенническая схема с квартирами. Злоумышленники тщательно готовились к совершению преступлений и отрабатывали механизмы взаимодействия. За короткое время они смогли завладеть пятью квартирами умерших украинцев в Одесской и Киевской областях.

Они собирались завладеть таким способом еще одной квартирой, но в финале истории владельцы сообщили, что у них есть наследник, поэтому преступный умысел сорвался.

Замысел преступников состоял в том, чтобы разыскивать квартиры, владельцы которых скончались, а наследников нет. В таких случаях злоумышленники оформляли фиктивные договоры купли-продажи на имущество и посредством фиктивных судебных решений передавали право собственности доверенным лицам.

Мозговым центром группы оказался именно судья Тандыр, который позже попал в ДТП. В результате ДТП Тандыр забрал жизнь нацгвардейца. Кроме Тандыра, участие в схеме присвоения квартир умерших принимали также его адвокат и бывший государственный исполнитель.

Чтобы экс-судья мог принимать формальные решения в интересах преступной группировки, еще два соучастника аферы подавали гражданский иск о якобы взыскании миллионной задолженности за заемные деньги.

Заемщики будто бы рассчитывались своими квартирами с кредиторами. Деятельность группы была четко структурирована. По данным следствия, участники схемы создавали фиктивные долги между подконтрольными лицами, затем подавали в суд иски, получали решение о взыскании выдуманных долгов.

Затем через исполнительную службу они обращались с решениями суда за взысканием долгов, оформляли право собственности на чужое имущество и продавали квартиры третьим лицам.

Экс-судья Алексей Тандыр принимал решения на основании поддельных документов и помогал легализовать незаконный захват недвижимости. Пятерым фигурантам сообщено о подозрении, в том числе и Тандыру.

Алексей Тандыр будет находиться под стражей без возможности внесения залога. Ему «светит» до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

В ДБР отметили, что ДТП, которое совершил судья, привлекло внимание правоохранителей, которые и обнаружили незаконную схему присвоения квартир.

Что известно о судье Тандыре

Напомним, Высший совет правосудия уволил судью Макаровского районного суда Алексея Тандыра за совершение серьезного дисциплинарного проступка. Решение связано с событиями мая 2023 года, когда Тандыр, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосту в Киеве.

Пока продолжалось судебное разбирательство, Тандыр успел развестись и переписать недвижимость в Киеве на бывшую жену, что произошло как раз после того, как семья погибшего обратилась с ходатайством об аресте имущества обвиняемого для обеспечения гражданского иска.

У погибшего военного остались жена и трое детей. Сейчас Алексей Тандыр лишен статуса судьи из-за действий, дискредитирующих правосудие и противоречащих этическим нормам должности.

ДТП с участием Тандыра произошло в ночь на 26 мая на Берестейском проспекте в Киеве. Находясь за рулем автомобиля во время комендантского часа, судья сбил на блокпосту нацгвардейца.

23-летний военный, который с начала полномасштабного вторжения нес службу в столице, погиб на месте. После задержания судья отказался добровольно сдавать тест на алкоголь. В Макаровском районном суде заявили о нулевой толерантности к подобным действиям, пообещав максимальное содействие следствию.

За совершенное правонарушение, повлекшее смерть военнослужащего, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

