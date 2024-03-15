ГБР сообщили о подозрении семи руководителям агролесхозов Сумщины: что об этом известно (фото)

На продажу шли в основном ценные породы деревьев: дуб, сосна, ольха и другие.

ГБР и СБУ сообщили о подозрении семи руководителям агролесхозов Сумщины и бывшему заместителю генерального директора областного коммунального предприятия "Сумыоблагролес".

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Как стало известно, руководители агролесхозов, в нарушение специального постановления Кабинета Министров Украины, начали продавать лес не через законные товарные биржи, а напрямую через заключение договоров с определенными предпринимателями по ценам ниже рыночных.

В то же время, на продажу шли в основном ценные породы деревьев: дуб, сосна, ольха и другие. Предварительно от такой торговли лесом государство недополучило почти 11 млн гривен.

"При обысках дома и рабочих кабинетах фигурантов обнаружена наличность в разной валюте эквивалентом почти 3,5 млн гривен. Проверяется информация, что эти средства были получены в качестве откатов за торговлю деревьями. Семь руководителей агролесхозов подозреваются в умышленном, с целью получения неправомерной выгоды для другого физического или юридического лица использовании служебным лицом служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины)", — рассказали в ДБР.

Фото: Государственное бюро расследований

Кроме того, экс-руководитель областного коммунального предприятия "Сумыоблагролес" из-за того, что не проконтролировал действия подчиненных, подозревается в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Решается избрание мер, а также вопрос о полном возмещении нанесенного ущерба.

Напомним, что ГБР открыло уголовные производства против главы ЦПК Шабунина.

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