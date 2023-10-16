ДБР сообщило о подозрении бывшему адъютанту Путина и еще около 20 сотрудникам ФСБ

Государственное бюро расследований и СБУ сообщили о подозрении в пособничестве в совершении государственной измены руководителям СБУ времен Януковича и двадцати сотрудникам ФСБ РФ во время событий Революции Достоинства. Один из них генерал – армии Виктор Золотов – бывший руководитель службы безопасности президента России, заместитель главнокомандующего внутренними войсками (в настоящее время – директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ).

Об этом сообщается на официальном сайте ДБР.

Кроме Золотова по подозрению сообщили генерал-полковнику Алексею Седову – начальнику 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбе с терроризмом) ФСБ, а также еще четырем генералам.

По заявлению ДБР эти лица способствовали подрыву суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности. Экспослужащие СБУ, по указанию российских кураторов, также разжигали национальную, религиозную рознь и ненависть среди граждан из-за их идеологических убеждений.

Также 20 сотрудников российской спецслужбы способствовали подготовке видеоматериалов и публикаций для создания негативного образа участников Евромайдана и представителей оппозиционных сил.

За совершение указанных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Между тем установлена личность бывшего сотрудника украинской разведки, 52-летнего офицера, который в 2015 году сбежал в РФ и занимался там антиукраинской пропагандой. Ему доложено подозрение о совершении государственной измены.

Читайте также: