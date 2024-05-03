ДБР сообщило о подозрении экс-начальнику внутренней безопасности СБУ: что он натворил

Сотрудники ДБР сообщили о подозрении в незаконном обогащении бывшему начальнику Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины.

Бывший начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ, вероятно, обогатился на 32,7 млн. грн. во время своего пребывания в должности.

Об этом сообщает ДБР.

Так, подозреваемый, находясь на руководящих должностях в СБУ, стал владельцем:

автомобиля "Toyota Land Cruiser 200" стоимостью почти 2,3 млн грн, зарегистрированного на отца жены,

автомобиля "BMW X6 xDrive40d", стоимостью 116 тысяч евро, зарегистрированного на жену,

около 593 тыс. евро и более 120 тысяч долларов США.

Также в его собственности находились 2 изумруда стоимостью свыше 6,5 тысячи евро каждый.

Следовательно, бывшего чиновника подозревают в незаконном обогащении, то есть совершении преступления, предусмотренного ст. 368-5 УК Украины.

Отметим, что ранее этому лицу ДБР уже сообщило о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Также работники ДБР сообщили ему о подозрении в мошенническом завладении более 3,2 млн. гривен во время его пребывания в должности руководителя государственного предприятия на протяжении 2019-2021 годов. Подозреваемый был объявлен в международный розыск. Расследование продолжается.

Напомним, ранее работники ДБР разоблачили во Львовской области организованную группу мошенников, обворовавшую мужчин, которые хотели незаконно пересечь границу.

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