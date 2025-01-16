Занималась коневодством и ездила в Польшу: экс-комбриг ТрО обеспечил незаконные выплаты жене

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему командиру бригады теробороны и его трем подчиненным. Они организовали схему, по которой жена командира незаконно получила более 922 тысяч гривен дополнительного вознаграждения.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

В июле 2023 года чиновник устроил свою жену на должность стрелка в подчиненную ему бригаду. Чтобы скрыть нарушения, супруги даже официально развелись, но сохранили родственные связи. Далее комбриг привлек к сделке двух командиров подразделений, которые подделали документы об участии женщины в боевых действиях.

Следственные действия / Фото: Государственное бюро расследований

"Таким образом, за период с июля 2023 года по апрель 2024 года она незаконно получила более 922 тыс. грн дополнительного вознаграждения. Все это время она несла службу рядом с мужем и занималась коневодством на специальной ферме. Женщина даже успела провести две недели в Польше, самовольно оставив воинскую часть", — говорится в сообщении.

Следственные действия / Фото: Государственное бюро расследований

Бывшему командиру бригады, его жене и двум подчиненным сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах. Кроме этого, мужчины и еще один подчиненный комбата подозреваются в служебном подлоге, а женщина - в самовольном оставлении воинской части. Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Вопрос об избрании меры пресечения пока решается.

Напомним, в Украине назревает очередной скандал. Агентство оборонных закупок Минобороны подписало контракт на поставку противотанковых мин M6A2. В документах на покупку отмечено, что год производства мин – "1941+".

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