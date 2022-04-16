ДБР взялось за закарпатских таможенников, способствовавших незаконному бизнесу Медведчука

Общая сумма ущерба может превысить 35 миллионов гривен.

Сотрудники Главного следственного управления ДБР сообщили о подозрении трем работникам таможенного поста "Мукачево" Закарпатской таможни. Из-за их действий государственный бюджет потерял 7,8 млн. гривен.

Об этом сообщает сайт Государственного бюро расследований.

"В течение 2017-2018 годов компания из сферы влияния кума Путина Виктора Медведчука импортировала железнодорожным и автомобильным транспортом нефтепродукты. Однако в документах отмечалось, что в цистернах есть газовый конденсат, не подакцизный товар. При таможенном оформлении должностные лица таможни "не замечали" подмены и растаможивали легкие, средние дистилляты как газовый конденсат. Это позволило организаторам уклониться от уплаты акцизного налога и НДС на миллионы гривен", – говорится в сообщении.

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Работников таможенного поста подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло за собой тяжкие последствия государственным интересам. Соответствующая статья предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.

Проверяют также причастность к сделке других таможенников. Общая сумма ущерба может превысить 35 миллионов гривен.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала кума Путина Виктора Медведчука, который хотел убежать через Приднестровье в Москву. Кум Путина скрылся с места домашнего ареста в первые дни полномасштабной войны, после того как с него решением суда был снят электронный браслет. Все это время Медведчука искала специальная группа профессиональных следователей.

Не осталась в стороне и жена Медведчука – телеведущая Оксана Марченко. Она еще за несколько дней до полномасштабной войны уехала в Беларусь, а затем очутилась в Москве. Марченко обратилась к президенту Зеленскому и говорит, что хочет видеть мужчину на свободе.

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