Правоохранители за деньги "освобождали" мужчин от армии — задержаны отец и сын

СБУ разоблачили коррупционную схему уклонения от мобилизации. / © Государственное бюро расследований

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Сотрудники Государственного бюро расследований во взаимодействии с СБУ разоблачили коррупционную схему, по которой мужчины могли избежать мобилизации за деньги. В преступную группу входили двое правоохранителей из Измаила — отец и сын — а также должностное лицо одного из территориальных центров комплектования Одесской области.

Об этом сообщили в Теруправлении ДБР в Николаеве.

Отец и сын предлагали за деньги исключение из военного учета. / © Государственное бюро расследований

По данным следствия, правоохранители предлагали клиентам за 7 тысяч долларов США полностью исключить их из базы военного учета и розыска. После получения средств фигуранты передавали личные данные и фотографии мужчин сообщнику по ТЦК. Тот вносил в базы данных фиктивные сведения — в частности, о якобы непригодности к службе по решению военно-врачебной комиссии.

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Фигуранты были задержаны 3 июля во время передачи очередной части неправомерной выгоды. Всем троим уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки должностным лицом).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. В то же время, подозреваемые могут выйти под залог: суммы составляют от 1,5 до 2 миллионов гривен.

Следователи продолжают устанавливать других лиц, незаконно избежавших военного учета. Процессуальное руководство осуществляет Белгород-Днестровская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Напомним, что в Житомирской области уклоняющие "купили" поддельную инвалидность, однако их разоблачили правоохранители.

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