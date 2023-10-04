Расстрел Небесной сотни: ГБР завершило самое большое расследование дела Майдана

Экс-президенту-беглецу Виктору Януковичу, а также девяти его приспешникам грозит пожизненное заключение, за преступления, совершенные во время Революции Достоинства.

Сотрудники ГБР завершили расследование масштабного дела в отношении бывшего руководства Украины за организацию разгона и расстрелов демонстрантов 18 – 20 февраля 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Преступления против основ Национальной безопасности не имеют срока давности. Тем более, когда речь идет о трагических событиях, которые стали фундаментом новейшей истории страны", — говорится в сообщении.

В настоящее время обвинительный акт уже направлен в суд. В совершении этих преступлений обвиняются члены преступной группы – бывшие чиновники:

Президент Украины;

Министр внутренних дел;

Заместитель Министра внутренних дел;

Председатель СБУ;

Первый заместитель Председателя СБУ – руководитель Антитеррористического центра;

Министр обороны Украины;

Начальник Главного управления – командующий внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины;

И.о. начальника ГУМВД Украины в г. Киеве;

Заместитель начальника ГУМВД Украины – начальник милиции общественной безопасности;

Командир ГМОП "Беркут" при ГУМВД Украины в г. Киеве.

Установлено, что они 18-20 февраля 2014 отдавали приказы и принимали соответствующие решения по применению работниками правоохранительных органов без соответствующих на то оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов в центре столицы и прекращение акций протеста.

Также чиновники организовали штурм Майдана под видом "антитеррористической операции", а утром 20 февраля приказали расстреливать митингующих. Это делалось с превышением власти, служебных полномочий, без каких-либо законных оснований.

Такие действия бывшего Президента и экс-начальников правоохранительных органов привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева, в том числе к смерти 67 гражданских лиц. Всего пострадали 887 человек и 132 правоохранителя. Нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 миллионов гривен.

Во избежание ответственности бывшие чиновники сбежали из Украины, следовательно, досудебное расследование осуществлялось по специальной процедуре, а следственным судьей в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Это уголовное производство объединяет 1019 эпизодов преступного препятствования акциям протеста и насчитывает 1878 томов собранных материалов", — говорят правоохранители.

Бывшие президент и руководители силового блока обвиняются в организации совершения с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группы незаконного препятствования проведению собрания, митингов, походов и демонстраций, превышения работниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и совершенных покушений, преднамеренных тяжких телесных повреждений, а также организации террористического акта.

Досудебным расследованием также установлено, что бывшие Председатель СБУ и командующий внутренними войсками МВД Украины после распада СССР проходили военную службу в вооруженных силах Российской Федерации, и, как следствие, получили гражданство РФ, получили допуск и доступ к военной и государственной тайне РФ, приняли клятву на верность его народу и находившиеся на всех видах обеспечения в вооруженных силах РФ.

"Отдавая приказы на применение насилия в отношении митингующих, они действовали в интересах российской федерации, которой давали клятву", — говорят в ГБР.

Учитывая, что часть обвиняемых скрывается на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, последние будут взяты под стражу и переданы суду сразу после освобождения этих территорий Вооруженными Силами Украины, говорят в ГБР.

Максимальное наказание за эти преступления предусмотрено в виде пожизненного лишения свободы.

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