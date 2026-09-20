Где чаще всего пытаются незаконно пересечь границу: в ГПСУ назвали направление

Граница / © Госпогранслужба Украины

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Наибольшее количество попыток незаконного пересечения государственной границы пограничники фиксируют на участке с Румынией. Другое место по количеству таких случаев занимает граница с Молдовой.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает «Укринформ».

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По его словам, именно румынское направление традиционно остается лидером по количеству попыток незаконного пересечения границы.

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«Больше всего нарушителей фиксируем именно на этом (Румыния — ред.) участке границы. На втором месте – граница с Молдовой», – отметил Демченко.

На других участках государственной границы, по словам представителя ГНСУ, количество попыток незаконного пересечения значительно меньше.

В то же время, в последнее время пограничники не наблюдают роста количества таких попыток.

«За последний период увеличения количества попыток незаконного пересечения границы, к счастью, мы не фиксируем», — добавил представитель ГНСУ.

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Ранее во Львовской области пограничники в пункте пропуска «Шегини» остановили 43-летнего мужчину, который пытался выехать из Украины вместе с 63-летней женщиной, называя ее своей женой. В ходе проверки выяснилось, что в том же автомобиле находилась его гражданская жена, с которой мужчина фактически проживает. Это вызвало подозрения о подлинности брака. Муж уверял, что женился на 63-летней женщине без денег — якобы «по доброму сердцу». Пограничники не позволили ему пересечь границу и сообщили полиции о возможных признаках уголовного правонарушения по ст. 332 УК Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу.

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