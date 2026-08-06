Гранитненский лицей в Житомирской области / © Суспільне

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В Гранитненском лицее Малинской громады на Житомирщине разразился скандал вокруг учительницы, которая, по словам родителей учеников, систематически оскорбляла и унижала детей на уроках. Они утверждают, что педагог называла детей дебилами и даунами. После проверки учительнице объявили выговор, но часть родителей считает такое дисциплинарное взыскание недостаточным.

Об этом рассказал Суспільному отець ученицы Гранитненского лицея Виталий Ковалинский.

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Родители написали коллективное обращение

По его словам, речь идет об учительнице украинского языка и литературы Ирине Гришенчук. Он обвиняет ее в систематическом унижении его детей и других учащихся. Поэтому родители решили написать коллективное обращение в администрацию лицея. После этого в образовательном учреждении было проведено служебное расследование.

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«У моей старшей 13-летней дочери есть инвалидность. Поэтому учительница унижала ее при всем классе. Так же и других детей. Называла их инвалидами, дебилами. Она многое себе позволяла», — рассказал он.

Более того, по его мнению, такое отношение Гришенчук покрывали администрация лицея и другие учителя.

Называла «дебилами», «кончеными» и угрожала «ударить о землю»

Виталий Ковалинский является внутренне перемещенным лицом, родом из Курахово и бывшим военнослужащим. Мужчина самостоятельно воспитывает двоих детей, обучающихся в Гранитненском лицее.

По его словам, дочь отказывалась идти в школу из-за оскорблений и унижений учительницы.

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«Как оказалось, так было не только у моей дочери, но и у многих детей. Многие дети воспринимают такое слово, как "дебил" как должное. "Дебил" — это слово, которое употребляет учительница. Она так называет детей на уроках», — сказал Ковалинский.

Дочь Ковалинского Ирина рассказала, что педагог оскорбляла ее и одноклассников.

«В начале сентября она ничего не говорила, а потом начала обзывать меня лгуньей, дурой. Бывало, она подходила, например, к какой-то однокласснице и говорила: "Отойду в конец класса, чтобы кого-то не треснуть". Меня она выгоняла из класса», — вспомнила девочка.

Более того, по ее словам, учительница даже угрожала применить физическую силу.

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«Однажды на уроке позвонила одному из своих учеников и сказала: "Еще раз будете бросать снежки в детей — я вас головой о землю ударю"», — рассказала Ковалинская.

А сын Ковалинского Станислав сказал, что учительница называла его «дауном», «конченым» и оскорбляла других детей.

«Обзывала меня: "дебил", "даун", "конченый". А за что? Просто так. Чтобы унизить. Если мы неправильно решали какое-нибудь упражнение, она могла нас обозвать. Если мы тихо читали — тоже могла обозвать», — рассказал парень.

Мама пятиклассника Артема Татьяна Черняк сказала, что сначала ее сын молчал, но когда другие ученики начали говорить, рассказал об оскорблениях со стороны учительницы.

«Физических угроз не было, но она его оскорбляла, обзывала. Называла дебилом. У нее все дети — дебилы. Это было систематически, это не были единичные случаи. Видно, кому-то из детей это настолько надоело, стало так больно и обидно, что они заговорили. Остальные до сих пор боятся говорить», — считает женщина.

Реакция гимназии на жалобы

Директор Гранитненского лицея Оксана Полищук рассказала, что учительница украинского языка и литературы Ирина Гришенчук частично признала свою вину. По результатам служебного расследования ей объявили выговор.

Сама учительница заявила, что это были не оскорбления, а эпитеты и фразеологизмы.

«Ирина Ивановна в своих письменных объяснениях отрицала использование нецензурной лексики, ссылаясь на то, что как учительница украинского языка и литературы использовала фразеологизмы, эпитеты и стилистически окрашенную лексику не с целью унижения чести и достоинства учеников, а для определенной мотивации к учебе», — сказала директор.

Но, несмотря на оправдания, по ее словам, педагог извинилась перед родителями и учениками. Также она отказалась от преподавания в 5-6 классах, где произошел этот инцидент.

Начальник управления образования, молодежи, спорта и национально-патриотического воспитания исполнительного комитета Малинского городского совета Виталий Коробейник рассказал, что управление образования не соглашается с утверждением, что оно отстаивает интересы только учителя.

Журналисты связались с Гришенчук, но она отказалась комментировать ситуацию.

«Никаких комментариев я давать не буду», — сказала Гришенчук.

Напомним, в Сети разразился скандал. Украинка похвасталась видео с российскими учебными книжками, которые заказала через посредников.

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