"Дебил", потому что отец на войне: во Львове учительница публично оскорбляла ученика

Во львовской школе разгорелся громкий скандал из-за дискриминации ребенка военнослужащего. Учительница украинского языка и литературы публично оскорбляла ученика 7-го класса, аргументируя его «неуспешность» тем, что отец военный находится на фронте и якобы не уделяет сыну внимания.

Об этой истории сообщил журналист Роман Онишкевич, обнародовав письмо отца-защитника.

«Ты тупой и дебил»: подробности школьного буллинга

Командир отделения Нацгвардии, сержант Олег Звозда открыто обратился к руководству учебного заведения. По его словам, 19 марта учительница Ольга Страхова перед всем классом назвала его сына Захара «тупым» и «дебилом». Свою агрессию педагог связала именно с профессией отца.

Военнослужащий отмечает, что пытался уладить ситуацию еще в сентябре, когда шел на фронт.

«Первого сентября я подошел к учительнице, объяснил, что мое пребывание на востоке — это не потому, что я плохой отец, а потому, что Украину нужно защищать. Просил о понимании. Очевидно, разговор дал обратный эффект», — рассказывает Звозда.

Какая позиция администрации

Отец-нацгвардиец отмечает, что вместо расследования действий учительницы администрация школы начала психологическое давление на ребенка. Захара вызвали на беседу без предупреждения родителей, что сержант расценивает как попытку запугать парня и скрыть инцидент.

По имеющейся информации, такое поведение учительницы по отношению к ученикам продолжается уже не первый год, однако руководство школы раньше не принимало никаких мер. Боец НГУ требует официальных объяснений и должной реакции на действия подчиненной, ведь случай дискриминации по признаку службы в армии является вопиющим.

История мгновенно приобрела огласку. На инцидент отреагировал директор департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк. Он сообщил, что по факту происшествия уже создана специальная комиссия.

«Мы узнали об этом и оперативно реагируем. Уже была создана комиссия, которая сегодня детально изучает обстоятельства происшествия. Общаемся с администрацией заведения и всеми причастными, чтобы узнать все детали. Получим полную информацию, чтобы объективно принимать какие-либо решения», — написал чиновник.

Закалюк призвал общественность не ставить ярлыки до полного выяснения обстоятельств, однако пообещал, что в случае подтверждения фактов реакция будет «четкой и безапелляционной». О результатах проверки департамент обещает сообщить дополнительно.

Напомним, 16 апреля в Закарпатье в полицию поступило сообщение об инциденте в школе, где ученик 9-го класса угрожал участникам образовательного процесса.

По данным правоохранителей, на уроке несовершеннолетний достал пистолет и произвел два выстрела, одним из которых ранил одноклассника. После этого парень скрылся, однако его оперативно задержали полицейские.

Медики осмотрели потерпевшего — его жизни и здоровью ничего не угрожает. Правоохранители изъяли оружие, предварительно установлено, что это травматический пистолет.

Следователи и ювенальные полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, в частности, как оружие попало в руки подростка.

Также в соцсетях разгорелась дискуссия после истории о конфликте в школе между учеником и учительницей.

По словам пользовательницы Елены Присяжной, ученик 11 класса нарушал дисциплину, бегал по коридору и толкал других детей. В ответ педагогиня сделала замечание, отметив, что если он не изменит поведение, скоро пойдет в окопы ямы копать.

Парень рассказал о ситуации родителям, которые обратились в администрацию школы с требованием уволить учительницу. Впоследствии стало известно, что муж и сын педагогицы служат на фронте, а она находится в сложном эмоциональном состоянии, после чего заявление отозвали.

История вызвала противоречивую реакцию в Сети: часть пользователей поддержала учительницу, другие отметили недопустимость подобных высказываний.

В итоге большинство комментаторов пришли к выводу, что ситуация не имеет однозначной оценки и поднимает вопросы дисциплины в школе, ответственности родителей и психологического состояния педагогов во время войны.