"Дед Мороз" в Харьковской области делал закладки с синтетическими наркотиками (фото)

Стоимость наркотика на черном рынке составляет около 250 тысяч гривен.

В Харьковской области полицейские разоблачили 29-летнего мужчину под псевдонимом "Дед Мороз", который в Сети сбывал особо опасный синтетический наркотик PVP. Его стоимость на черном рынке составляет около 250 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

Во время обыска у него изъяли больше килограмма наркотического средства, кухонные весы, полиэтиленовые ленты и фасовочные принадлежности. Также в ходе следственного эксперимента мужчина показал места, где спрятал наркотики, откуда полицейские изъяли более 40 "закладок".

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса. Ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Киеве задержали наркодилеров с огромной партией наркотиков на сумму около 2 миллионов гривен. У них изъяли 6 килограммов разных видов наркотиков, 5 тысяч таблеток экстази и Xanax, а также 1120 марок LSD разных видов.

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