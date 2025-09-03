Дед НКВДист, а он — бандеровец: побратим о пропавшем без вести сыне вероятного убийцы Парубия

Михаил-Виктор Сцельников "Лемберг"

Военный Родомир Степной рассказал о своем побратиме Михаиле-Викторе Сцельникове «Лемберге», который считается пропавшим без вести на Бахмутском направлении — сыне подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

Об этом он написал в Facebook.

«По ситуации с уб**дком, который убил Андрея Парубия. Больше всего жаль маму Михаила, которая тяжело переживала из-за того, что с ним случилось. А теперь еще и все это, что на нее навалилось», — говорит побратим Михаила-Виктора Сцельникова.

По словам Степного, Михаил ни разу не упоминал об отце в положительном ключе.

«И мы еще шутили с Мишкой, что его дед — старый нквдшник, а „Лемберг“ — бандеровец. Мол, как так, что два типа с российскими фамилиями, как он и я, имеют такие „радикальные“ взгляды», — вспоминает защитник.

Родомир подчеркнул, что враг давит на болезненные точки, играет на эмоциях и создает максимально искаженную картинку реальности. Поэтому операция по убийству Парубия показательна.

Также Степной поделился видео, которому уже три года, где «Лемберг» вместе с ним собирается бомбить оккупантов.

Напомним, подозреваемый в убийстве Парубия, 52-летний Михаил Сцельников, признался, что вышел с россиянами на связь во время попыток разыскать пропавшего без вести сына-военнослужащего ВСУ.

На суде 2 сентября подозреваемый заявил, что пошел на преступление с целью мести украинским властям.

Пресс-офицер 93-й ОМБр Ирина Рыбакова подтвердила изданию «Следствие.Инфо», что Михаил Сцельников-младший с позывным «Лемберг» действительно воевал в разведке 3-го мехбата и погиб в мае 2023 года в Бахмуте. По словам побратимов, парень погиб, а возможности забрать тело не было. Поэтому он официально считается пропавшим без вести.

Народный депутат Николай Княжицкий сообщил, что сын подозреваемого, воин «Лемберг», служил с Парубием в одном батальоне.

Мама «Лемберга» рассказала, что ее бывший муж не участвовал в воспитании сына и мало с ним общался. Также Сцельников-младший поссорился с отцом из-за своей патриотической позиции.