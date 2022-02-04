Дед парился в бане, а родственник развращал его 6-летнюю внучку: на Сумщине осудили 62-летнего педофила

Дед парился в бане, а родственник развращал его 6-летнюю внучку: на Сумщине осудили 62-летнего педофила

Ребенок после года молчания во всем признался матери.

В Сумской области приговорили к 6 годам тюрьмы 62-летнего мужчину за развращение малолетней девочки.

Об этом сообщили сегодня, 4 февраля, в пресс-службе Сумской областной прокуратуры.

"Установлено, что к обвиняемому в гости периодически приезжал родственник с малолетней внучкой, чтобы попариться в бане. Пока дед девочки был в бане, его родственник совершал с 6-летней девочкой развратные действия", — говорится в сообщении.

Около года ребенок молчал, но потом решился рассказать матери. Женщина немедленно обратилась в полицию. Однако обвиняемый отрицал свою вину, но в ходе следствия факт развращения подтвердился.

За содеянное злоумышленник проведет 6 лет за решеткой.

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