Дед Петр с Полтавщины с помощью украинского флага "демилитаризировал" два российских танка

Дед Петр из села Плишивец Миргородского района потопил два российских танка, когда оккупанты пытались заехать на полтавщину из Сумской области.

Для этого он использовал украинский флаг.

Историю отважного пенсионера из Полтавщины рассказал изданию "Содержание" боец терробороны Полтавщины Руслан, получивший награду Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного "За образцовость в военной службе ІІІ степени".

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В марте этого года на границе Полтавской и Сумской областей спасатели и терроборона подняли со дна реки вражеский танк, ранее затонувший вместе с экипажем. Оказалось, что к этой истории причастен местный пенсионер – дед Петр. Мужчина жил недалеко.

"Когда группа рашистских танков проезжала по мостику через реку, двигатель одного из танков не запустился, и они его бросили на том берегу. За время отсутствия орков дед Петр закрепил на вражеском танке украинский флаг и поджег мост. Когда вернулись оккупанты и увидели на другом берегу "украинский танк", то начали в панике его расстреливать из четырех танков, уничтожив полностью", - рассказывает Руслан.

На этом история не окончилась. Оккупанты попытались переехать мост и самый первый танк сразу ударился в воду и вместе с экипажем затонул.

Боец Руслан говорит, что так один украинский дед уничтожил два российских танка в Полтавской области.

Танк затонул в начале полномасштабной войны, когда из Сумской области в Полтавскую шла колонна российских танков и БТРов. Затем эту колонну разбили украинские военные.

"Оккупанты ехали колонной в деревню Каменное Лебединского района, что на границе с Полтавской областью, возле села Плишивец Миргородского района (бывший Гадяцкий). Хотели переехать реку Псел по старому деревянному мосту, но он не выдержал тяжелой техники, и танк утонул в воде ", – пишет "АрмияInform".

Часть колонны разбили ВСУ, часть техники оставили целой. Российские оккупанты разбежались по местным лесам, оставив пулеметы и оружие. После этого неформально объявили о "гадяцком сафари".

Напомним, что в Сумской области ГСЧС и терроборона ВСУ Украины со дна реки подняли российский танк, ранее затонувший вместе с экипажем в начале вторжения России на территорию Украины.

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