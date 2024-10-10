"Дедовщина" в хмельницком ПТУ: подросток из-за избиения старшекурсником попал в реанимацию

По словам матери пострадавшего, нападающий постоянно требовал у ее сына деньги, а за отказ – жестоко избил.

В Хмельницком первокурсник профессионального училища попал в реанимацию после избиения старшекурсником.

Об этом сообщают полиция Хмельницкой области и местное издание vsim.ua.

По словам правоохранителей, инцидент произошел 2 октября около 23:00 в одном из общежитий Хмельницкого. Между двумя студентами 17 и 15 лет возник конфликт. Старший парень избил младшего, в результате чего тот получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

"Дедовщина" в хмельницком ПТУ

Мать потерпевшего 15-летнего Дениса рассказала журналистам vsim.ua, что ее сын уже неделю находится в реанимации. Женщина утверждает, что проблемы у ее сына начались сразу с начала учебного года. Она заметила, что у юноши стали быстро кончаться деньги.

Мать указывает на 17-летнего третьекурсника Богдана. Она утверждает, что старшекурсник постоянно нападал на ее сына: избивал, разбрасывал вещи, регулярно требовал средства.

Впоследствии Дениса перевели в другую комнату. Однако насилие не прекратилось. В пол 12 ночи, 2 октября, к матери снова позвонил сын и в очередной раз попросил деньги. Однако сколько бы потом ни звонила женщина – Денис трубку не поднимал. После только прислал сообщение: "Меня избили, требуют двести гривен". Женщина вызвала полицию. После избиения пострадавшего госпитализировали.

"Ему нельзя ни возвращаться, ни двигаться потому, что есть разрыв селезенки, кровоизлияние – на селезенке образовалась киста, ушиб почек, пошли изменения в легких, есть жидкость в легких – ему тяжело дышать. Еще голова избита, он весь был синий: голова, грудь, сотрясение головного мозга", – рассказала мама Дениса.

Что известно о нападающем

По словам матери потерпевшего, обидчика – 17-летнего Богдана воспитывают приемные родители. Он – сирота. Женщина утверждает, что Богдан получает регулярно финансовую помощь от государства и имеет стипендию.

Кроме того, оказалось, что Денис не единственный, кого обижал Богдан. Вроде бы он травил и другого первокурсника, с которым раньше проживал пострадавший студент.

Что говорят в полиции

Полиция по факту нанесения тяжких телесных повреждений открыла уголовное производство. Всех участников и свидетелей конфликта установили и допросили. В настоящее время досудебное расследование в рамках уголовного производства продолжается. По результатам экспертиз будет решаться вопрос уведомления о подозрении.

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