"Дедовщина" в хмельницком ПТУ: подросток из-за избиения старшекурсником попал в реанимацию

По словам матери пострадавшего, нападающий постоянно требовал у ее сына деньги, а за отказ – жестоко избил.
В Хмельницком первокурсник профессионального училища попал в реанимацию после избиения старшекурсником.
Об этом сообщают полиция Хмельницкой области и местное издание vsim.ua.
По словам правоохранителей, инцидент произошел 2 октября около 23:00 в одном из общежитий Хмельницкого. Между двумя студентами 17 и 15 лет возник конфликт. Старший парень избил младшего, в результате чего тот получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.
"Дедовщина" в хмельницком ПТУ
Мать потерпевшего 15-летнего Дениса рассказала журналистам vsim.ua, что ее сын уже неделю находится в реанимации. Женщина утверждает, что проблемы у ее сына начались сразу с начала учебного года. Она заметила, что у юноши стали быстро кончаться деньги.
Мать указывает на 17-летнего третьекурсника Богдана. Она утверждает, что старшекурсник постоянно нападал на ее сына: избивал, разбрасывал вещи, регулярно требовал средства.
Впоследствии Дениса перевели в другую комнату. Однако насилие не прекратилось. В пол 12 ночи, 2 октября, к матери снова позвонил сын и в очередной раз попросил деньги. Однако сколько бы потом ни звонила женщина – Денис трубку не поднимал. После только прислал сообщение: "Меня избили, требуют двести гривен". Женщина вызвала полицию. После избиения пострадавшего госпитализировали.
"Ему нельзя ни возвращаться, ни двигаться потому, что есть разрыв селезенки, кровоизлияние – на селезенке образовалась киста, ушиб почек, пошли изменения в легких, есть жидкость в легких – ему тяжело дышать. Еще голова избита, он весь был синий: голова, грудь, сотрясение головного мозга", – рассказала мама Дениса.
Что известно о нападающем
По словам матери потерпевшего, обидчика – 17-летнего Богдана воспитывают приемные родители. Он – сирота. Женщина утверждает, что Богдан получает регулярно финансовую помощь от государства и имеет стипендию.
Кроме того, оказалось, что Денис не единственный, кого обижал Богдан. Вроде бы он травил и другого первокурсника, с которым раньше проживал пострадавший студент.
Что говорят в полиции
Полиция по факту нанесения тяжких телесных повреждений открыла уголовное производство. Всех участников и свидетелей конфликта установили и допросили. В настоящее время досудебное расследование в рамках уголовного производства продолжается. По результатам экспертиз будет решаться вопрос уведомления о подозрении.
Ранее дети из интерната во Львове шокировали заявлением об избиении и секс-насилии.
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