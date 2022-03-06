Дедушка из Буковины перечислил украинской армии почти 400 тысяч гривен — собирал на черный день

Дедушка из Буковины перечислил украинской армии почти 400 тысяч гривен — собирал на черный день

Хочет, чтобы военным купили оружие.

Дедушка Николай из Буковины перечислил украинской армии около 400 тысяч гривен. Рассказывает, что деньги откладывал с пенсии на чёрный день. Себе ничего почти не покупал.

Об этом сообщает suspilne.media.

Николай еще в 2014 году писал письмо Путину, где просил не воевать против Украины. Теперь решил не обращаться, а отдать деньги, чтобы украинская армия купила оружие.