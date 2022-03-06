Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Дедушка из Буковины перечислил украинской армии почти 400 тысяч гривен — собирал на черный день

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Дедушка из Буковины перечислил украинской армии почти 400 тысяч гривен — собирал на черный день

Хочет, чтобы военным купили оружие.

Дедушка Николай из Буковины перечислил украинской армии около 400 тысяч гривен. Рассказывает, что деньги откладывал с пенсии на чёрный день. Себе ничего почти не покупал.

Об этом сообщает suspilne.media.

Николай еще в 2014 году писал письмо Путину, где просил не воевать против Украины. Теперь решил не обращаться, а отдать деньги, чтобы украинская армия купила оружие.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 5 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 10 000 человек,
  • танков ‒ 269 ед,
  • боевых бронированных машин – 945 ед,
  • артиллерийских систем – 105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 19 ед,
  • самолетов – 39 ед (уточняется),
  • вертолетов – 40 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 409 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
Следующая публикация