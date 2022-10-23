"Дедушка на руках нес, у нее вся коса в крови и мозг виден": история убитой оккупантами 10-летней Кати из Харькова

В Харьковской области эксгумировали тело убитой 10-летней Кати Винарской из Харькова, которую родные в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину забрали в село Новый Бурлук, потому что думали, что там безопаснее. Россияне дважды за 2 часа обстреляли автомобиль с ребенком. От ранения в голову девочка погибла.

Историю убитой оккупантами 10-летней Кати из Харьковщины рассказала журналистка Татьяна Доцяк.

Родственники забрали из Харькова, потому что думали, что в селе безопаснее

В Харьковской области эксгумировали тело 10-летней девочки. Ее тело с белокурыми, как у сказочной принцессы волосами, достали из гроба. Дедушка девочки, на руках которого фактически умерла маленькая Катя, во время эксгумации не решался взглянуть на тело внучки.

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"Дедушка не мог решиться взглянуть на внучку, он поворачивал голову, но словно какая-то невидимая рука его голову отворачивала назад и из глаз брызгали слезы. Я впервые увидела как это — не текли, а брызгали. Дедушка принес рюкзак на могилку, потому что Катя во сне просила, говорит... Я не могу вам передать, как это страшно. Я хочу чтобы это прочитали все, кто призывает Украину пойти на условия путина. Как вы думаете, дедушка Кати боится ядерной войны? Или бабушка? Приходите с предложениями, когда собственного ребенка похороните в саду", — написала журналистка.

Фото: Татьяна Доцяк

Катю убили 25 февраля, когда село Новый Бурлак и окрестные села захватили россияне. За день до этого дедушка девочки перевез ее в село из Харькова, считая, что здесь безопаснее.

"Ночью был взрыв в селе, она испугалась. Я говорю: "Ты ее не бросай, забери ее с собой". Дедушка приехал за мной в магазин, когда ехали уже с работы — мы услышали по машине как дробь цокнула. А она лезет вперед .Я говорю: "Катя, куда ты лезешь?" Сейчас будем дома!" Она поднимает курточку и говорит: "бабушка, посмотри!" А у нее там дырочка", — рассказывает бабушка убитой девочки.

Женщина говорит, что автомобиль обстреляли именно россияне, поскольку кроме них в селе никого не было. Раненого ребенка бабушка с дедушкой бросились везти к врачу. Российские танки на дороге усложняли путь – не было как проехать. Дедушка девочки выскочил из авто и начал ругаться с солдатами и от отчаяния бить руками по броне.

Фото: Татьяна Доцяк

"Я кричу: "Есть медик?" Пришел парень, посмотрел, говорит "у нее пуля навылет, вы ее довезете в ближайшую больницу. Сделал ей обезболивающий укол, перемотал, дали мне две ракеты (сигнальные), соседи сделали белый флаг из рубашки, и мы поехали на Чугуев", — рассказывает бабушка.

Дедушка пролежал на могиле два дня и хотел покончить с жизнью

До больницы семья доехать не успела. У Базалиевки на дороге стояли оккупанты. Дедушка вышел из машины и стал просить, чтобы его пропустили. Один из оккупантов толкнул мужчину. Его жена выскочила из машины и в этот момент оккупанты обстреляли авто, где сидела Катя. Ранения получила также бабушка девочки.

"Я уже никуда не ехал. Я вышел с Катей на плечах так, едет колонна российская, выходит мужик бородатый, меня толкнул, я упал с Катей. А колонна едет. Я снова поднимаю Катю на плечо, стою среди дороги, киваю "Возьмите!" Один останавливается пятый или шестой: "Батя, давай быстрее залезай! Там сзади сидел парень, он взял ее и говорит "200". Ну, тот впереди начал стучать по капоту, кричал: "Гребаная война, гребаное правительство, убивают детей, страдает мирное население", — вспоминает дедушка.

"Катю дедушка нес на руках, он говорит — поправь мне ее, а то она ссовывается у меня, я ее поправила, коснулась, а у нее здесь (у уха) дырочка, увидела, она беленькая у нас, вся коса в крови, и мозг виден", — дополняет слова мужа бабушка Кати.

Девочку донесли до первого дома, где ее осмотрел хирург и сказал, что уже ничего не может поделать. Раненную женщину мужчина отправил в больницу, а сам сказал, что вернется домой и похоронит Катю.

Катю похоронили в саду, дедушка пролежал на ее могиле два дня. Хотел покончить с жизнью.

"Она для него была... он ее вынянчил, она родилась 860 граммов, он ее вынянчил! Если бы не друзья, не соседи, не кумы, его бы не было, он два дня лежал дома на могилке. Они его стаскивали", – рассказывает женщина.

Фото: Татьяна Доцяк

Через два дня оккупанты выехали из села и родные перезахоронили девочку на кладбище.

21 октября 2022 правоохранители эксгумировали тело Кати с целью установления причины смерти и проведения необходимых экспертиз. После чего тело будет выдано родственникам для погребения.

Напомним, что с начала войны российские оккупанты убили в Украине 429 детей, более 817 ранены.

Ранее сообщалось, что в одном из населенных пунктов Бериславского района обнаружены тела хозяев квартиры с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, женщина погибла от удара тупым предметом по голове, мужчина – от огнестрельного ранения в грудную клетку.

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