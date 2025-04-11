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- Украина
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Дедушка нежно оберегает внучку: как изменилась девочка из знаменитого фото
Когда захватчики разрушили его дом, дедушка вынужден был уехать из родного села на Запорожье.
В начале полномасштабного вторжения пользователей Сети растрогало фото из центра переселенцев в Запорожье, на котором дедушка держит на руках 6-месячную внучку.
Недавно родственник этого мужчины показал, как изменилась девочка за последние три года великой войны, опубликовав сообщение с фотографиями в сети Х.
84-летний Валентин Платов в начале вторжения россиян почти месяц жил с семьей под обстрелами в родном селе Степное в 50 километрах от Запорожья.
Когда захватчики разрушили его дом, старенький мужчина вынужден был уехать в Ивано-Франковск, чтобы спасти самое дорогое — своих маленьких внуков.
Здесь он нашел убежище в одной из церковных общин. До сих пор продолжает нежно оберегать самую маленькую внучку, которой уже идет четвертый год.
Напомним, после террористического ракетного удара РФ по детской площадке в Кривом Роге, который произошел 4 апреля, в больнице до сих пор остаются 5 детей.