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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Дедушка нежно оберегает внучку: как изменилась девочка из знаменитого фото

Когда захватчики разрушили его дом, дедушка вынужден был уехать из родного села на Запорожье.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
младенца из Запорожья

Валентин Платов с 6-месячной внучкой

В начале полномасштабного вторжения пользователей Сети растрогало фото из центра переселенцев в Запорожье, на котором дедушка держит на руках 6-месячную внучку.

Недавно родственник этого мужчины показал, как изменилась девочка за последние три года великой войны, опубликовав сообщение с фотографиями в сети Х.

84-летний Валентин Платов в начале вторжения россиян почти месяц жил с семьей под обстрелами в родном селе Степное в 50 километрах от Запорожья.

Когда захватчики разрушили его дом, старенький мужчина вынужден был уехать в Ивано-Франковск, чтобы спасти самое дорогое — своих маленьких внуков.

Здесь он нашел убежище в одной из церковных общин. До сих пор продолжает нежно оберегать самую маленькую внучку, которой уже идет четвертый год.

Как изменилась девочка, которую дедушка эвакуировал из деревни на Запорожье

Как изменилась девочка, которую дедушка эвакуировал из деревни на Запорожье

Напомним, после террористического ракетного удара РФ по детской площадке в Кривом Роге, который произошел 4 апреля, в больнице до сих пор остаются 5 детей.

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