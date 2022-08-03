"Дедушка старенький, но ему еще не все равно": Арестович празднует день рождения

Сегодня, 3 августа, он отмечает свой 47-й день рождения.

Сам именинник утром продолжает принимать поздравления от родных, знакомых друзей и подписчиков, а в своих соцсетях поблагодарил всех, "что они есть" и пообещал и дальше "делать этот мир лучше".

Также читайте Стильно и с юмором: какие футболки носит Алексей Арестович

" — 47. Дедушка старенький, но ему еще не безразлично. А не все равно ему на людей и весь мир. И пусть специфическими путями, но дедушка еще поборется, чтобы сделать этот мир лучше. Любовь к миру, любовь к людям, заботу о их не симитировать, не изобразить, не подделать. И люди прекрасно чувствуют, что и как на самом деле. Вот и весь секрет. Спасибо вам, люди, что вы есть. И миру спасибо. И Богу – особенно. – написал Арестович.

В комментариях под сообщением украинцы забросали советника главы Офиса президента поздравлениями и шутками:

Вот так дата! Сегодня ровно 2 месяца, как Макрон не звонил Путину!

C Днем рождения! Пусть всегда до 100 будет 2-3 недели! Победы! Здоровья!!! Сил и терпения!

Воплощение грез и замыслов! Пусть Вселенная помогает и открывает все пути к победе и успеху!

Как хорошо, что да…Постарайтесь еще побыть, пожалуйста! Благодарю вас за все, что делаете – ваш вклад бесценен. Счастья, радости и победы! Вам и всему украинскому народу!

Напомним, кто такой Алексей Арестович, и что о нем известно.

Читайте также: