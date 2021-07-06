Дедушки-путешественника, пропавшего на Кировоградщине, разыскали в другой области: видео

Дедушки-путешественника, пропавшего на Кировоградщине, разыскали в другой области: видео

За сутки старенький одолел более двух десятков километров.

Пропавшего дедушку-путешественника из Кировоградщины разыскали в другой области — на Черкасщине. 82-летний дедушка вышел утром из дома и исчез.

Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, родные бросились на его поиски где-то за несколько часов. Сначала вместе с соседями ходили по улицам родного села.

Новости Украины: нашли пропавшего дедушку из Кировоградской области

Впоследствии уже с участием полиции, Нацгвардии и спасателей искали в соседних селах. В конце концов, путь дедушки отследили с помощью камер видеонаблюдения магазинов — он двинулся в сторону соседней Черкасской области.

Там в Шполянском районе под утро следующего дня и нашли путешественника. Почему ушел из дома — он не помнил. За сутки преодолел более двух десятков километров. Полиция увезла дедушку сначала в больницу, а потом домой.

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