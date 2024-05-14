Deep State: аналитики показали визуальное подтверждение пребывания врага в Огурцовом

Россияне с триколором появились в центре Огурцового.

Об этом пишет аналитический канал Deep State.

Согласно сообщению, визуальное подтверждение пребывания врага в населенном пункте.

"Интересно подметить, что на кадрах бойцы "ахмат-чая", участвующие в активизации в Харьковской области", — говорится в сообщении.

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Сейчас россияне пробуют закрепляться в Гатище и лезть в Волчанск, где уже проходят бои на окраинах города, а также попытки оккупантов зайти в населенный пункт, о чем свидетельствуют кадры бойцов РДК.

Напомним, что ранее Генштаб представил ночной свод относительно того, что происходит на направлениях боевых действий.

Напомним, согласно данным Генштаба, в Харьковской области вечером 13 мая количество боевых столкновений увеличилось до 13-ти.

Между тем, по данным экспертов Deepstate, россияне хотят закрепиться в Глубоком в Харьковской области.

Ранее Генштаб сообщил, что на Харьковское направление перемещены заранее созданные резервы ВСУ. Там продолжаются два боевых столкновения.

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