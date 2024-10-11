Deep State: противник оккупировал населенные пункты в районе Мирнограда

Россияне оккупировали Николаевку, Красный Яр, Крутый Яр.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State в социальных сетях.

В последнее время, на первый взгляд, можно было наблюдать определенный спад активности в районе отрезка Гродовка-Новогродовка, но россияне постоянно пытались прорываться с разной интенсивностью из-за позиций украинских военных.

"Где-то они действительно не преуспевают, но есть участки, которые все же прощупали россиян на слабость. Очень часто успех проявляется в применении тактики обхода места, где противник встречает сопротивление", — говорится в сообщении.

Николаевка, по сути, является последним населенным пунктом перед Мирноградом. Вскоре большой город почувствует попытки давления и попыток прорываться на южные окраины.

На сегодняшний день можно проследить определенную тенденцию, что россияне уперлись в позиции в виде ВОПов и других инженерно-фортификационных сооружений. Но доля из них подготовлена недостаточно качественно, доля расположена совершенно бессмысленно, так что основной успех сдерживания лежит прямо на плечах наших отважных бойцов.

Время покажет, какие силы и ресурсы будет привлекать для дальнейшего продвижения, но кроме пехоты и техники следует ожидать большую активизацию артиллерии, авиации, минометов и т.д. Не исключение, что именно в этот район подтянут дополнительные силы, чтобы собрать их для развития уже преуспевающего.

Напомним, накануне в Сети появилось видео из Торецка, на котором видно, как выглядит город, который уничтожают российские кафиры.

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