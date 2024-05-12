Deep State: враг продвинулся в Красногоровке и оккупировал шесть населенных пунктов

Враг продвинулся в Красногоровке, возле Владимировки.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

Россияне оккупировали Стрелечу, Пильное, Красное, Борисовку, Огурцово и Плетеневку.

"Уточнено продвижение противника в Ивановском и окрестностях", — говорится в сообщении.

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Напомним, что ночью против 12 мая 2024 года зафиксировано массовое скопление оккупантов вблизи Старицы.

К тому же на Харьковщине продолжаются бои за Глубокое.

Заметим, что утром 10 мая 2024 г. россияне пошли в наступление на государственной границе к северу от Харькова.

В связи с интенсивным обстрелом со стороны противника в Волчанске и близлежащих селах приступили к эвакуации местного населения.

Военный Денис Ярославский, комментируя наступление РФ в Харьковской области, заявил, что есть много вопросов к тем, кто оставил позиции и к фортификационным сооружениям.

ТСН.ua собрал все, что известно о наступлении в Харьковской области на 11 мая.

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