Deep State: враг продвинулся в Красногоровке и оккупировал шесть населенных пунктов

Аналитики обновили карту боевых действий.
Враг продвинулся в Красногоровке, возле Владимировки.
Об этом сообщает аналитический канал Deep State.
Россияне оккупировали Стрелечу, Пильное, Красное, Борисовку, Огурцово и Плетеневку.
"Уточнено продвижение противника в Ивановском и окрестностях", — говорится в сообщении.
Напомним, что ночью против 12 мая 2024 года зафиксировано массовое скопление оккупантов вблизи Старицы.
К тому же на Харьковщине продолжаются бои за Глубокое.
Заметим, что утром 10 мая 2024 г. россияне пошли в наступление на государственной границе к северу от Харькова.
В связи с интенсивным обстрелом со стороны противника в Волчанске и близлежащих селах приступили к эвакуации местного населения.
Военный Денис Ярославский, комментируя наступление РФ в Харьковской области, заявил, что есть много вопросов к тем, кто оставил позиции и к фортификационным сооружениям.
ТСН.ua собрал все, что известно о наступлении в Харьковской области на 11 мая.
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