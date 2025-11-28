- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 597
- Время на прочтение
- 2 мин
DeepState назвал возможного кандидата на пост руководителя Офиса президента
Павла Палис рассматривают на Главу ОП благодаря опыту и связям с США. Такую информацию обнародовали в DeepState.
По данным DeepState, президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру Павла Палисы как потенциального нового руководителя Офиса президента (ОП) после отставки Андрея Ермака.
Об этом OSINT-проект сообщил в соцсетях.
В настоящее время Павел Палиса имеет военный опыт и занимает должность заместителя Руководителя ОП.
«Палиса достаточно продуктивно себя проявил в работе в должности заместителя Руководителя Офиса Президента, имея опыт обучения и хорошие контакты с американцами, что очень нужно в сегодняшних реалиях. В частности, уже есть приобретенный опыт, являясь участником всех переговорных процессов глав государств», — отметили в соцсетях.
В DeepState подчеркивают, что назначение военного человека на столь высокий пост является логичной и необходимой необходимостью во время войны. Это обеспечит прямой голос и позицию военных, как на международной арене, так и внутри страны.
Завтра должны пройти консультации и собеседования с кандидатами. Так что фамилию руководителя мы узнаем впоследствии», — подытожили в DeepState.
Напомним, утром 28 ноября народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что у Андрея Ермака проходят обыски. Их проводят НАБУ и САП. По его данным, они проходят в правительственном квартале.
Также Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило, что 28 ноября проводит обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Впоследствии сам руководитель ОП подтвердил эту информацию и подчеркнул, что будет способствовать следственным действиям НАБУ и САП. Впрочем, по какому именно делу правоохранители пришли, он не уточнил.
Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении 28 ноября сообщил, что руководитель офиса президента Андрей Ермак подал заявление об отставке.
Он подписал указ об увольнении Ермака.