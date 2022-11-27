Дефицит электроэнергии в Украине составляет 20%, но потребление растет – "Укрэнерго"

В настоящее время идет восстановление энергосистемы в Украине.

Производители электроэнергии по состоянию на 11:00 воскресенья, 27 ноября, покрывают почти 80% потребностей потребления по Украине, дефицит мощности составляет около 20%. Все электростанции в Украине постепенно возвращаются к работе.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"По состоянию на 11:00 производители электроэнергии покрывают почти 80% потребностей потребления, которое постепенно растет из-за похолодания. Из этих 80% критическая инфраструктура потребляет лишь около 10%, остальная электроэнергия используется для электроснабжения потребителей. В таких условиях операторы систем распределения (облэнерго) имеют все возможности равномерно чередовать ограничения потребителей. Режим ограничения потребления продолжает действовать из-за дефицита мощности, который в настоящее время составляет около 20%", — говорится в сообщении компании.

В "Укрэнерго" также напомнили, что компания доводит до облэнерго лимиты потребления по каждой области, превышать которую нельзя. Облэнерго самостоятельно определяет виды отключений – аварийные или плановые – и непосредственно их применяет.

Напомним, в "Укрэнерго" днем 26 ноября сообщили, что к энергосистеме Украины подключили еще один атомный блок, однако дефицит потребности потребления составляет 25%.

Отметим, что Украина получит от ЕС 200 средних трансформаторов, один крупный автотрансформатор и 40 электрогенераторов.

Кроме того, на закупку генераторов для критической инфраструктуры Украины выделит деньги Канада. Речь идет о 10 млн долларов.

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