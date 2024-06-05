Дефицит энергии "отменяется", но не для всех: "Укрэнерго" объявило тендер на закупку кондиционеров

После того как в нашем государстве увеличился дефицит электроэнергии, "Укрэнерго" объявило тендер на закупку кондиционеров.

Соответствующее объявление появилось в системе "Прозорро".

Как стало известно, "Укрэнерго" объявило тендер на закупку кондиционеров с ожидаемой стоимостью в 629 тысяч гривен. Компания планирует приобрести четыре комплекта кондиционерных систем. В стоимость также входит установка оборудования.

Закупить планируется:

Кондиционер инверторный сплит-система 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекте с сетевым адаптером SC-BIKN2-E и проводным пультом управления RC-EX3A.

Кондиционер инверторный сплит-система 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекте с сетевым адаптером SC-BIKN2-E.

Две сплит-системы канальные средненапорные инверторные 125м2 12,5/14кВт 4,4/3,7кВт.

Напомним, что в "Энергоатоме" отреагировали на обвинения о миллиардных доходах от повышения тарифов на свет.

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