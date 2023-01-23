Дефицит мощности 23 января вырос: в пяти областях применены аварийные отключения света

Потребление электроэнергии 23 января больше, чем в воскресенье, что связано с началом рабочей недели, а также постепенным снижением температуры по всей Украине. В этой связи вырос дефицит мощности.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. Так, уже утром они превышены в пяти областях: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Волынской и Львовской, где применяются аварийные отключения света, которые возможные также в других областях.

В то же время "Укрэнерго" удалось восстановить одну из линий 330 кВ на юго-востоке страны.

Массированные атаки РФ по Украине

Напомним, что энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по инфраструктурным энергетическим объектам. В результате этих обстрелов в регионах страны сложилась сложная ситуация с электроснабжением.

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Более того, на энергетическую сферу также влияет и то, что основные мощности Украины сейчас находятся на временно оккупированных врагом территориях. В первую очередь, речь идет о крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, Запорожской ТЭС, Луганской ТЭС, Углегорской ТЭС и Каховской ГЭС, которые контролируют оккупанты.

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