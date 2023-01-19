Дефицит мощности в энергосистеме существенный: какая 19 января в Украине ситуация с отключением света

Такая ситуация – это следствие российских ракетных и дроновых атак.

Потребление электроэнергии 19 января из-за потепления прогнозируется несколько меньше, чем в среду, 18 января, но дефицит мощности в энергосистеме сохраняется существенный, особенно в вечерний пик.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. На данный момент информация об аварийных отключениях света в областях Украины из-за превышения этих лимитов не сообщается.

Более того, в "Укрэнерго" добавили, что 18 января был завершен ремонт автотрансформатора на одной из подстанций в Днепровском регионе. Также восстановили поврежденную линию электропередачи, которая соединяет Запорожскую атомную электростанцию с энергосистемой Украины, обеспечивает ее питание, предотвращая аварию.

Массированные атаки РФ

Напомним, что энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 дроновых ударов. Главная цель РФ – энергетические инфраструктурные объекты, чтобы оставить украинцев зимой без света, воды и отопления.

Более того, основные энергетические мощности Украины, в том числе крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС находятся сейчас под контролем врага на временно оккупированных территориях.

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