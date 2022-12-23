Дефицит мощности в энергосистеме уменьшился, но до сих пор существенный — "Укрэнерго"

Дефицит мощности в украинской энергосистеме по состоянию на 23 декабря несколько уменьшился, но остается существенным. В результате российских обстрелов в прифронтовых районах есть новые повреждения в электросетях.

Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Сейчас работают все виды генерации. Вышел на номинальную мощность энергоблок, который вчера подключили к энергосистеме.

В то же время сохраняются определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей. В связи с этим до всех областей доведены лимиты потребления. Их превышение приводит к применению аварийных ограничений.

Аварийно-восстановительные работы на востоке в прифронтовых регионах будут начаты сразу после разрешения военных.

"Ремонты на объектах энергетической инфраструктуры продолжаются круглосуточно, но полученные повреждения сложны и масштабны, поэтому их восстановление требует значительного времени", – пояснили в "Укрэнерго".

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