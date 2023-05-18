Дефицит наблюдается: украинцам рассказали, будут ли отключения света

Дефицит в энергосистеме наблюдается уже сейчас, но только вечером.

В Украине с мая 2023 года стартовали масштабные ремонтные работы на атомных энергоблоках, поэтому в энергосистеме уже несколько дней наблюдается дефицит мощности.

Об этом сообщил в эфире телемарафона глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, отключение света потребителям – это последняя мера, которую могут применить.

Дефицит в энергосистеме наблюдается уже сейчас, но только вечером. Поэтому Украина ограничивает экспорт электроэнергии в настоящее время и больше нагружает энергоблоки. А сбалансировать систему в утренние и дневные часы позволяет работать солнечной генерации.

Кроме того, энергетики максимально привлекут энергоблоки ТЭС и ГЭС, которые не находятся на ремонтах.

"Дефицит, который может быть в течение лета, не означает отключений потребителей. Его можно урегулировать несколькими способами, и отключение потребителей – последний в перечне по приоритетности. Наиболее очевидным способом сбалансирования украинской энергосистемы является импорт электроэнергии из стран Евросоюза", – отметил он.

Напомним, 18 мая, во время массированной ракетной атаки армия Российской Федерации попала в объекты энергетической инфраструктуры. В частности, отключились воздушные линии электропередачи в Хмельницкой области.

Российские оккупанты продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины на прифронтовых и приграничных с РФ территориях. 11 мая в Донецкой области из-за обстрелов была обесточена угольная шахта.

Читайте также: