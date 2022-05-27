Дефицит нефтепродуктов в Украине: правительство нашло выход из топливного кризиса

Кабинет Министров нашел выход из топливного кризиса. Чиновники приняли проект постановления по осуществлению публичных закупок нефтепродуктов в условиях военного положения.

Заказчиком будет " Укрзализныця". Закупать нефтепродукты будут за границей, после этого будут направляться на первоочередные нужды государства и увеличение государственного резерва.

Соответствующее решение было принято во время заседания правительства в пятницу, 27 мая.

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"Проектом предполагается, что АО "Укрзалізниця", выступая в роли заказчика, осуществляет закупку нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам. Закупленные нефтепродукты будут направлены на первоочередные потребности государства и на увеличение государственного резерва", — пояснил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

Напомним, в Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит горючего. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%. 17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По прогнозам Кабинета Министров, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное горючее будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

Впоследствии в Украине решили вернуть госрегулирование цен на бензин и дизтопливо, однако это произойдет, когда дефицит топлива на рынке Украины исчезнет.

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