Дефицит остается: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации с электроэнергией

По состоянию на утро 21 января в Украине снизился уровень производства электроэнергии. Вот почему дефицит остается существенным.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Отмечается, что потребление электроэнергии остается на уровне вчерашнего дня.

"Выведен в аварийный ремонт один из блоков на тепловой электростанции, что уменьшило общие объемы производства электроэнергии. Дефицит мощности остается существенным", — говорится в сообщении.

Именно из-за уменьшения общего производства электроэнергии всем облэнерго доведены сниженные лимиты потребления на все сутки. Впрочем, превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Именно поэтому, подчеркивают в компании, для предупреждения применяются аварийные отключения.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что энергетикам удалось добавить генерацию в энергосистему и увеличить возможности передачи электроэнергии.

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