Дефицит остается: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации с электроэнергией

Могут произойти аварийные отключения.
По состоянию на утро 21 января в Украине снизился уровень производства электроэнергии. Вот почему дефицит остается существенным.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Отмечается, что потребление электроэнергии остается на уровне вчерашнего дня.
"Выведен в аварийный ремонт один из блоков на тепловой электростанции, что уменьшило общие объемы производства электроэнергии. Дефицит мощности остается существенным", — говорится в сообщении.
Именно из-за уменьшения общего производства электроэнергии всем облэнерго доведены сниженные лимиты потребления на все сутки. Впрочем, превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Именно поэтому, подчеркивают в компании, для предупреждения применяются аварийные отключения.
Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что энергетикам удалось добавить генерацию в энергосистему и увеличить возможности передачи электроэнергии.
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